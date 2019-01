Riesenslalom: Wiederholt Rebensburg ihren Triumph am Kronplatz?

An den Kronplatz hat Viktoria Rebensburg beste Erinnerungen: Vor einem Jahr gewann Deutschlands derzeit beste Skiläuferin hier den Riesenslalom, übernahm damit die Weltcup-Führung und gewann am Ende der Saison die Kristallkugel in ihrer Spezialdisziplin. Auch in diesem Jahr spricht die aktuelle Form für die Kreutherin: In den letzten beiden Riesenslaloms war sie mit zwei zweiten Plätzen die konstanteste unter den Top-Fahrerinnen.

Beide Läufe live im BR Fernsehen und auf BRSport.de

Den ersten Durchgang aus Kronplatz übertragen das BR Fernsehen und BR Sport am Dienstag, 15. Januar 2019, ab 9.55 Uhr, der entscheidende zweiten Lauf folgt ab 12.40 Uhr. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer. Kommentator ist Tobias Barnerssoi.