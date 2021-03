Riesenslalom: Vlhova schlägt Shiffrin und greift Gut-Behrami an

Vor den Mikrofonen der TV-Sender konnte Vlhova ihre Tränen nicht mehr zurückhalten: Der Heimsieg beim Weltcup-Riesenslalom Jasna berührte die Slowakin sichtlich. Die 25-Jährige, die unweit der Weltcupstrecke aufwuchs und den Hang bestens kennt, hat nun auch wieder beste Chancen im Kampf um den Gesamtweltcup.

Vlhova kontert Shiffrin und Robertson

Nach Platz zwei im ersten Durchgang behielt Vlhova im zweiten Lauf die Nerven und blieb 0,16 Sekunden unter der Zeit von Alice Robinson, die sich mit der schnellsten Laufzeit im Finaldurchgang vom siebten auf den zweiten Rang nach vorne schob. Mikaela Shiffrin (USA) verpasste ihren 70. Weltcupsieg knapp. Die Führende nach dem ersten Durchgang ging ihren Finallauf nicht so kämpferisch an wie den ersten und fiel mit 0,37 Sekunden Rückstand auf Vlhova sogar noch auf die dritte Position zurück.

Die nach dem ersten Lauf überraschend auf den Rängen drei und vier liegenden Maryna Gasienica-Daniel (Polen) und Nina O'Brien (USA) schieden im zweiten Durchgang aus. Für O'Brien war das Rennen schon nach wenigen Toren zu Ende. Die Polin, bei der WM in Cortina d'Ampezzo schon Überraschungssechste, hatte richtig Pech: Erst kurz vor dem Ziel blieb sie mit der Hand an einem Tor hängen und stürzte. Schade, es wäre wohl die erste Top-5-Platzierung ihrer Karriere geworden.

Bassino schnappt sich die kleine Kristallkugel

Weltmeisterin Lara Gut-Behrami verbesserte sich im Finale noch vom 14. auf den neunten Rang. So konnte sie Schlimmeres in der Gesamtweltcupwertung verhindern. Allerdings büßte sie etwas vom komfortablen Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen Vlhova und Shiffrin ein - 56 Punkte beträgt der Vorsprung der Schweizerin auf die Slowakin noch, vor dem Riesenslalom waren es noch 107 Zähler.

Im Disziplinen-Weltcup machte die Italienerin Marta Bassino, die vier der bisher sieben Riesenslaloms in diesem Winter gewinnen konnte, schon vor dem Weltcupfinale in Lenzerheide alles klar. Als Fünfte nach dem ersten Durchgang wusste sie, dass sie "nur" vor ihrer französischen Rivalin Tessa Worley landen musste. Worley zeigte in Jasna keine Topfahrt, und so reichte Bassino ein kontrollierter Lauf und Platz vier zum vorzteitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel.

Hilzinger verpasst zweiten Durchgang - Filser nicht im Ziel

Die beiden deutschen Starterinnen erwischten wieder mal keinen guten Tag: Jessica Hilzinger sah man im ersten Lauf wie schon am Samstag beim Slalom zwar den absoluten Willen an. Allerdings verlor sie kontinuierlich Zeit, bis sie mit 3,66 Sekunden Rückstand ins Ziel kam. Das reichte nicht für einen Platz unter den besten 30. Da Andrea Filser nach einem Fahrfehler ausschied, war keine deutsche Fahrerin im Finale dabei.