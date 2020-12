Riesenslalom: Vlhova führt nach dem ersten Lauf

Die derzeit überragende Petra Vlhova aus der Slowakei steht beim Riesenslalom in Courchevel/Frankreich vor ihrem vierten Weltcup-Sieg in Serie. Die 25-Jährige, Weltmeisterin von 2019, liegt nach dem ersten Lauf in 1:08,82 Minuten 0,49 Sekunden vor der Italienerin Marta Bassino. Auf Rang drei fuhr bei dichtem Schneefall die Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,65).

2. Lauf ohne deutsche Beteiligung

Der zweite Durchgang startet um 12.30 Uhr. Allerdings ohne deutsche Beteiligung. Marlene Schmotz verfehlte den Durchgang als 32. mit einem Rückstand von 3,76 Sekunden knapp. Andrea Filser (+4,05) und Lisa Marie Loipetssperger (+4,18) belegten die Ränge 38 und 39.

Nach dem Karriereende von Viktoria Rebensburg klafft im deutschen Riesenslalomteam also weiter eine große Lücke. Schon der erste Wettkampf im Oktober zum Saisonauftakt in Sölden wurde zur Enttäuschung, als keine der deutschen Damen den zweiten Lauf erreichen konnte.