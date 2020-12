Riesenslalom: Vlhová ausgeschieden - Shiffrin führt

Im Finale bahnt sich ein Dreikampf um den Tagessieg an. Mikaela Shiffrin liegt nur 0,07 Sekunden vor der Italienerin Marta Bassino, die hier am Samstag an gleicher Stelle gewonnen hatte. Dritte ist mit einem Rückstand von 0,14 Sekunden Bassinos Teamkameradin Federica Brignone.

Stephanie Brunner (Österreich) und Tessa Worley (Frankreich) haben als Viert- und Fünftplatzierte bereits 0,70 bzw. 0,88 Sekunden Rückstand auf Shiffrin und müssen auf Patzer der vor ihnen liegenden Konkurrentinnen hoffen. Die Mitfavoritinnen Petra Vlhová (Slowakei) und Alice Robinson (Neuseeland) schieden überraschend aus. Beiden wurde ein eng gestecktes Tor kurz vor dem Ziel zum Verhängnis.