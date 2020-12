Riesenslalom: Pinturault führt nach dem ersten Durchgang

Die Skirennläufer Stefan Luitz und Alexander Schmid haben beim Riesenslalom-Klassiker in Alta Badia Tuchfühlung zu den Top 10. Luitz (Bolsterlang) liegt nach dem ersten Lauf 1,39 Sekunden hinter dem führenden Franzosen Alexis Pinturault auf Platz 17 direkt vor Schmid (Fischen/1,42).

Pinturaults schärfste Rivalen im Kampf um den Weltcup-Sieg sind der Kroate Filip Zubcic (0,26) und Marco Odermatt aus der Schweiz (0,40) auf den Plätzen zwei und drei.

"Wie eine Banane"

Schmid, den wie Luitz etwas mehr als eine halbe Sekunde von Rang zehn trennt, vergab eine bessere Platzierung, als er nach wenigen Fahrsekunden mit der rechten Hand in einem Richtungstor hängen blieb. "Das war die eine Banane, wie wir sagen, oder der Zieher, da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen", sagte der Allgäuer in der ARD. "Der Rest war okay, da bin ich beherzt gefahren.»"