Riesenslalom: Odermatt führt, Schmid und Luitz gut im Rennen

Beim Riesenslalom im italienischen Santa Caterina wollen die bayerischen Hoffnungsträger Alexander Schmid (SC Fischen) und Stefan Luitz (SC Bolsterlang) ihre zweite Chance auf eine Top-Ten-Platz nutzen. Schmid war am Samstag Elfter geworden, Luitz im Finale ausgeschieden. "Volle Attacke", kündigte Schmid für das auf Montag verschobene Rennen an. Luitz wollte dagegen "gut Skifahren".

Schmid als Elfter auf Top-Ten-Kurs

Schmid zeigte im ersten Lauf eine gute Fahrt, durch die schlechte Bodensicht strauchelte er allerdings kurz bei einem Übergang, konnte einen Sturz aber noch verhindern. Sein Rückstand auf den führenden Marco Odermatt (1:04,03 Minuten), der am Samstag Dritter geworden war, nur 0,85 Sekunden. Er liegt zeitgleich mit dem Slowenen Zan Kranjec, am Samstag Zweiter, auf Rang 11. "Mit dem ersten Lauf bin ich recht zufrieden, Ich denke da geht noch was", so der 26-jährige Oberstdorfer.

Luitz verlor dagegen durch einige kleine Fehler im oberen Teil mehr Zeit. Sein Rückstand auf die Bestzeit trotzdem nur 1,16 Sekunden. Auch für den 28-Jährigen eine gute Ausgangsposition, um im finalen Durchgang noch einen Sprung nach vorne zu machen. "Es fehlt noch ein bisserl an Selbstvertrauen, das ich es gnadenlos runterdrück", so Luitz. Der den finalen Lauf aggressiver angehen will. Julian Rauchfuß (+2,27) verpasste als 42. das Finale.

Auf Podestkurs ist der Schweizer Marco Odermatt vor dem Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,19) und dem Franzosen Alexis Pinturault (+0,24). Die Entscheidung ab 13 Uhr im BR Fernsehen und im Stream.