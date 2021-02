Riesenslalom: Mikaela Shiffrin setzt Bestmarke im ersten Lauf

Nach dem Karriereende von Viktoria Rebensburg klafft im Riesenslalom eine große Lücke im deutschen Skiverband, nur Andrea Filser konnte sich aus dem deutschen Team für das WM-Rennen in Cortina d'Ampezzo qualifizieren. Die WM-Debütantin zeigte zwar eine technisch saubere Fahrt, allerdings zeigte die Uhr einen großen Rückstand von 3,08 Sekunden auf die führende Mikaela Shiffrin. "Ich bin nicht ganz so locker reingestartet und war dann immer ein bisschen zu spät mit dem Druck", analysierte die 27-Jährige ihren Lauf. "Frecher fahren" nimmt sich Filser für den zweiten Durchgang (13:30 Uhr) vor, in den sie von Platz 26 aus starten wird.

Shiffrin meldet sich zurück

Die schnellste Zeit legte wieder einmal Mikaela Shiffrin vor. Seit vier Wettbewerben und damit für ihre Verhältnisse ungewöhnlich lang wartet die Kombinations-Weltmeisterin aus den USA auf einen Podestplatz im Riesenslalom. Wie so oft, wenn es darauf ankommt, zeigte sie im WM-Lauf ihre ganze Klasse und setzte durch einen überragenden Schlussabschnitt die neue Bestzeit.

Teamkollegin Nina O'Brien überraschte mit einem überragenden Lauf und verfehlte Shiffrins Bestzeit nur um zwei Hundertstelsekunden. Drittschnellste war die Schweizer Super-G-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami mit einer Zeit von 1:13.30 Minuten. Lokalmatadorin Marta Bassino konnte ihrer Favoritenrolle nicht ganz gerecht werden. Die 24-Jährige legte schnell los, fiel nach einem Fahrfehler im Mittelteil dann allerdings zurück und sah mit 1,54 Sekunden Rückstand das Ziel.

Fehlalarm im Hotel verkürzt die Nacht

Für die deutschen Skirennfahrer hatte der Tag mit einem kurzen Schreck begonnen. Gegen zwei Uhr und damit rund zehn Stunden vor Beginn des Riesenslaloms der Frauen wurde die DSV-Truppe in ihrem Hotel etwas außerhalb von Cortina d'Ampezzo von einem Feueralarm geweckt. "Es waren mal alle kurz wach", berichtete Andrea Filser am Morgen vor ihrem Start.

Nach Auskunft von Medienchef Ralph Eder handelte es sich um einen Fehlalarm, passiert sei nichts. Einige Sportler und Betreuer hätten kurz ihre Zimmer verlassen; die Aufregung sei aber schnell wieder vorbei gewesen. Bis Sonntag stehen noch die WM-Riesenslaloms und -Slaloms der Männer und Frauen an.