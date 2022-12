Riesenslalom Männer Alta Badia | 19.12., 9.50 Uhr | Livestream

Der Allgäuer Alexander Schmid verpasste im ersten Riesenslalom in Alta Badia einen Podestplatz - obwohl er nach dem ersten Durchgang aussichtsreich auf Platz vier lag. Schon am Montag hat der 28-Jährige die nächste Chance: Dann steht ein zweites Rennen in Italien auf dem Programm.

Riesenslalom live im BR Fernsehen und Stream

BR24 Sport überträgt den zweiten Riesenslalom in Alta Badia live im BR Fernsehen und im Stream. Die Übertragung des ersten Laufs beginnt um 9.50 Uhr, der zweite Durchgang ist ab 13.15 Uhr zu sehen.