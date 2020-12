Riesenslalom: Kranjec führt - Schmid und Luitz in Schlagdistanz

Schmid zeigte bei schlechter Sicht eine gute Fahrt, allerdings hatte er leichte Rhytmus-Probleme beim Ritt durch den Kurs. Der 26-Jährige Oberstdorfer geht dennoch als Neuntschnellster mit einem Rückstand von 1,23 Sekunden in den finalen Lauf. "Neunter Platz ist für den Anfang ganz gut", so Schmid, der mit den Bedingungen haderte. Im zweiten Lauf heißt es jetzt, "volle Attacke, im Weltcup gibt es nichts anderes."

Teamkollege Luitz kassierte im Kurs ein paar Schläge und hat als 12. eine ähnlich starke Ausgangsposition herausgefahren. Der 28-Jährige liegt 1,49 Sekunden zurück. "Es war ein sehr schweres Rennen, die Sicht war ungut", so die Analyse des Bolsterlangers. "Es gibt ein paar Schwünge die man besser fahren kann."

Die Bestzeit hatte aber Kranjek mit 1:04,34 in den Schnee gekurvt. Der Slowene kam mit Schneefall und schlechter Sicht im Kurs am besten zurecht und führt vor dem Schweizer Marco Odermatt (+0,46) und dem Franzosen Alexis Pinturault (+0,48) das Feld an. Loic Meillard (SUI|+0,49) , Tommy Ford (USA|+0,60) und Filipp Zubcic (CRO|+0,69) haben mit unter einer Sekunde Rückstand eine gute Ausgangsposition. Mitfavorit Henrik Kristoffersen (NOR) liegt als Achter 1,19 Sekunden zurück.

Julian Rauchfuss (26) RG Burig Mindelheim geht als 64. ins Rennen.