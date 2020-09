Riesenslalom in Sölden: Luitz und Schmid fit für Saisonstart

Der Startschuss für die Weltcup-Saison soll am 17./18. Oktober traditionsgemäß mit einem Riesenslalom in Sölden fallen. Stefan Luitz und Alexander Schmid sind bei den Herren gesetzt. Der dritte Startplatz im Deutschen Skiverband (DSV) wird nach den Trainingsleistungen besetzt.

Nach einer durchwachsenen Saison 2019/20 soll es jetzt für Luitz (SC Bolsterlang) wieder besser laufen. "Letzte Saison war einfach brutal zäh", erklärt der 28-Jährige: "Ich hab eine Weile gebraucht, bis ich den Spaß am Rennfahren wieder gefunden habe."

Im Parallel-Riesenslalom von Alta Badia gelang Luitz mit Platz zwei noch die Trendwende. Beim Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen konnte er als Neunter und beim Riesenslalom-Finale in Hinterstoder als Achter abschließend in den Top Ten glänzen.

An die Leistungen will er jetzt "wieder anschließen". Nach einer guten Vorbereitung will sich der Speedspezialist jetzt wieder "selber mehr vertrauen", und "einfach die 'Drecksau' wieder sein im Skifahren."

Heißt für Luitz, nicht mehr die runde Linie und auf Sicherheit, sondern wieder die frechere Linie und auf Angriff fahren: "Ich denke, dass wir sehr, sehr gut trainiert haben und schon mit Vertrauen auf Sölden anreisen können."

Schmid peilt mehr Top-Ten-Plätze an

Teamkollege Alexander Schmid (SC Fischen) ist vor allem glücklich, dass er seine Probleme mit dem Epstein-Barr-Virus im Griff hat, der ihm körperlich sehr zugesetzt hatte: "Den ganzen Sommer hab ich normal trainieren können ... es ist echt was vorwärtsgegangen." Das Rennen in Sölden sei jetzt ein "Motivationsschub, dass man wieder ein Ziel vor Augen hat."

Nach den guten Ergebnissen in der vergangenen Saison, wo Schmid in jedem Rennen punkten konnte und mit Platz drei in Parallel-Riesenslalom von Chamonix die erste Weltcup-Podestplatzierung seiner Karriere einfuhr, will er jetzt öfters ganz vorne mitmischen. Das Ziel des 26-Jährigen: "Das ich mehr Top-Ten-Ergebnisse erreichen kann." Am Ende der Saison soll eine Top 15-Platzierung im Weltcup stehen.

"Ich war zufrieden, dass ich jedem Rennen punkten konnte." Alexander Schmid zur Saison 2019/20