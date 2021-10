Riesenslalom in Sölden: DSV-Quintett vor erstem Formtest

Es waren Tage fast wie im Rausch. Silber, Silber, Silber und Bronze, eine Medaille überraschender als die andere. Doch diese so erfolgreiche WM im Februar in Cortina d'Ampezzo ist für die Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) schon wieder Schnee von gestern. Wenn am Wochenende im österreichischen Sölden der Weltcup beginnt, wirft Olympia 2022 in Peking schon seine Schatten voraus.

"Probleme gibt's keine", behauptete Alpinchef Wolfgang Maier - am Sonntag ab 21.45 Uhr zu Gast in "Blickpunkt Sport im BR Fernsehen - vor den Riesenslalom-Rennen der Frauen (Samstag, 10.00/13.15) und Männer (Sonntag, 10.00/13.30, Livecenter BR24 Sport) mit einem Schmunzeln. Das ist eine Frage der Perspektive, denn tatsächlich stehen die Deutschen zum Saisonbeginn so gut nun auch nicht da.