Riesenslalom in Semmering: Shiffrin kurvt der Konkurrenz davon

Mikaela Shiffrin gewann das erste von zwei Riesenslalom-Rennen in Semmering mit einem Vorsprung von 0,13 Sekunden vor Petra Vlhova aus der Slowakei. Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino (+0,31).

Es war bereits der 78. Weltcup-Erfolg für die US-Amerikanerin. Vier Siege fehlen der zweimaligen Olympiasiegerin noch, um mit ihrer ehemaligen Teamkollegin Lindsey Vonn gleichzuziehen.

Deutsche Fahrerinnen chancenlos

Für die Starterinnen des Deutschen Skiverbandes verlief das Rennen enttäuschend. Andrea Filser verpasste als 44. den Finallauf der besten 30. Jessica Hilzinger schied nach einem frühen Fahrfehler aus.

Noch ein Riesenslalom und ein Slalom-Rennen in Semmering

Am Mittwoch steht für die Damen an gleicher Stelle ein weiterer Riesenslalom an. Einen Tag später folgt ein Torlauf.