Riesenslalom: Furioser Pinturault führt, Schmid liegt zurück

Beim Riesenslalom-Rennen im Schweizer Adelboden lieferte Mitfavorit Alexis Pinturault bei besten Bedingungen einen perfekten ersten Lauf ab. Der Franzose legte in 1:09,94 Minuten eine Zeit vor, die von den Konkurrenten nicht zu knacken war. Lokalmatador Marco Odermatt, der Führende in der Gesamtwertung vor Pinturault, liegt als Zweitschnellster vor dem finalen Lauf schon 0,96 Sekunden zurück. Filip Zubcic hat 0,97 Sekunden Rückstand. Vorjahressieger Zan Kranjec (SLO) konnte wegen Rückenproblemen nicht starten.

Schmid nicht in den Top 20

Schmid hatte sich in den bislang vier Riesenslaloms der Saison in aufsteigende Form gezeigt. In Alta Badia war er zuletzt Siebter geworden. Zuvor hatte er Rang neun, 11 und 15 eingefahren. Der 26-Jährige begann auch in Adelboden dynamisch und war im oberen Teil sogar auf Kurs in die Top fünf. Im Mittelteil ließ der Oberstdorfer nach, vergab zwischen den Stangen viel Zeit und kurvte 2,79 Sekunden Rückstand ein. Damit war der aktuell durch den Ausfall von Stefan Luitz stärkste deutsche Riesenslalomspezialist nicht zufrieden. Vor dem Finale lag er nur auf Platz 26. Teamkollege Julian Rauchfuß schied aus. Die Entscheidung ab 13.15 Uhr im Liveticker.