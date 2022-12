Riesenslalom Frauen in Semmering I 27.12., 10 Uhr I Livestream

Kurz vor dem Jahreswechsel gehen die alpinen Ski-Frauen in Semmering an den Start. Am Dienstag, 27. Dezember findet der ursprünglich für den Saison-Auftakt in Sölden geplante Riesenslalom statt. Der erste Durchgang ist für 10.00 Uhr angesetzt, drei Stunden später soll der zweite Lauf starten. Das Rennen in Sölden war den ungünstigen Witterungsbedingungen mit Regen und Wind zum Opfer gefallen.

BR24 Sport überträgt am Dienstag beide Durchgänge (ab 10.00 Uhr und 12.50 Uhr) live im BR Fernsehen sowie im Stream. Ihr Kommentator ist Tobias Barnerssoi.