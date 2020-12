Riesenslalom der Männer Santa Caterina live im BR Fernsehen

Gleich drei Rennen des alpinen Ski-Weltcups fielen am Wochenende den Wetter-Bedingungen zum Opfer, der Riesenslalom der Männer in Santa Caterina mit den bayerischen Hoffnungsträgern Alexander Schmid vom SC Fischen und Stefan Luitz vom SC Bolsterlang wird nun am Montag (7. Dezember 2020) nachgeholt.

Live im BR Fernsehen und im Stream

BR24 Sport überträgt beide Durchgänge von 9.55 bis 11.05 Uhr sowie 12.55 bis 14.00 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Kommentator ist Bernd Schmelzer.