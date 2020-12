Riesenslalom der Männer in Santa Caterina verlegt

Eigentlich sollten die alpinen Ski-Rennläufer am Sonntag den zweiten Riesenslalom in Santa Caterina in Angriff nehmen. Doch der starke Schneefall in den Südalpen durchkreuzte die Pläne. "Unter diesen Bedingungen ist die Sicherheit der Fahrer nicht garantiert", hieß es in einer Mitteilung. Nun wollen die Organisatoren am Montag einen neuen Versuch starten.

Auch die Frauen können nicht fahren

Damit fällt ein weiterer alpiner Wettbewerb (vorerst) aus. Bei den Frauen mussten die Super-G-Rennen in St. Moritz wegen zu viel Schnee und einer damit einhergehenden Lawinengefahr abgesagt werden. Es wären die ersten Speedrennen der Saison gewesen.

Schmid am Vortag Elfter

Den ersten Riesenslalom am Samstag hatte der Kroate Filip Zubcic gewonnen, als bester Deutscher landete Alexander Schmid auf dem elften Rang. Stefan Luitz schied nach einem Fahrfehler im 2. Durchgang aus.