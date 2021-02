Riesenslalom Bansko: Faivre führt, Schmid und Luitz weit zurück

Mathieu Faivre schickt sich an, nahtlos an seine starke Vorstellung bei der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo anzuknüpfen. Auf der harten Riesenslalom-Piste in Bansko am Fuß des Piringebirges legte der Franzose im ersten Durchgang einen Fabellauf hin. Mit Startnummer zwei setzte er in 1:08,37 Minuten eine Richtzeit, die bis zum Ende Bestand hatte.

Zubcic und Pinturault dicht dran

Doch zumindest zwei Konkurrenten kamen Faivre gefährlich nahe. Der Kroate Filip Zubcic liegt nach Durchgang eins nur elf Hundertstel Sekunden zurück, Faivres Landsmann Alexis Pinturault folgt mit 23 Hundertstel knapp dahinter.