Riesenslalom Courchevel | 21.12., 9.55/12.55 Uhr | BR Fernsehen

Am Dienstag (21. Dezember) sind die Frauen in Courchevel am Start. Im Mittelpunkt steht dabei Superstar Mikaela Shiffrin, aktuell Führende im Riesenslalom- und Gesamt-Weltcup sowie Siegerin des letzten Rennens in Courchevel.

Markus Othmer begrüßt Sie im Studio um 9.55 und 12.55 Uhr, kommentieren wird Tobias Barnerssoi.