Riesenslalom am Kronplatz: Shiffrin auf Rekordkurs

Mikaela Shiffrin ist beim Weltcup-Riesenslalom am Kronplatz auf Rekordkurs. Noch hat die 27-Jährige wie Landsfrau Lindsey Vonn 82 Erfolge zu Buche stehen. Mit dem 83. Weltcup-Sieg kann sie zur alleinigen Alpin-Rekordhalterin aufsteigen. Die Chanden stehen gut: Bei Riesenslalom in Semmering räumte Shiffrin eindrucksvoll doppelt ab.

Top drei innerhalb drei Zehnteln

Doch die starke Konkurrenz klebt ihr dicht an den Skienden. Lara Gut-Behrami, die in Killington ganz oben stand, fehlen beim 334. Weltcup-Start nur 13 Hundertstel Sekunden auf die US-Amerikanerin. Auch Federica Brignone würde in dieser Disziplin gerne den ersten Saison-sieg feiern. Die Italienerin liegt nur 0,27 Sekunden hinter der Bestzeit. Hoffnungen machen sich aber auch Valerie Grenier und Paula Motzan, die 0,76 bzw. 0,84 Sekunden Rückstand aufweisen.

Die Entscheidung fällt um 13.20 Uhr. Verfolgen Sie das Finale live im BR Fernsehen und im Stream.