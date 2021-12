Riesenslalom Alta Badia| 20.12., 9.55/13.20 Uhr | BR Fernsehen

Am Montag, 20. Dezember, starten die Männer auf der Gran Risa in Alta Badia. Bayerischer Hoffnungsträger ist Alexander Schmid vom SC Fischen, der am letzten Wochenende in Val d’Isere als Sechster die Olympia-Qualifikation geschafft hat.

Der Moderator der Sendungen um 9.55 und 13.20 Uhr ist Markus Othmer, der Kommentator der Rennen ist Bernd Schmelzer.