Weltmeisterin Denise Herrmann: "Den Moment aufsaugen"

Denise Herrmann krönte sich an einem "sensationellen Tag" mit dem Weltmeistertitel in der Verfolgung zur neuen Biathlon-Königin, Laura Dahlmeier vom SC Partenkirchen setzte ihre beeindruckende Rekordserie fort: Sie holte mit dem dritten Platz ihre 13. WM-Medaille in Folge.

"Now or never!" in der Verfolgung

"Das ist schon verrückt, ganz oben zu stehen. Das ist das Höchste, so muss so viel richtig gut laufen. Da hängt so viel Arbeit dran, über Jahrzehnte. da bin ich unglaublich stolz drauf", resümierte Herrmann ihre Gefühlswelt nach der Siegerehrung am Abend. "Ich versuche, den Moment aufzusaugen. Das ist das, was einem die Motivation für die nächsten Jahre wieder gibt."

Bereits im Sprint war die 30-jährige ehemalige Langläuferin nah an den Medaillen dran. Das wusste sie und startete optimistisch in die Verfolgung. "Das ist die Kunst, now or never dann umzusetzen."

Zweite Medaille im zweiten Rennen für Dahlmeier

Dahlmeier zeigte sich auch über Rang drei überglücklich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass "die Saison mit vielen Ups and Downs verbunden war". Es ist "ein toller Tag und es ist umso schöner, zusammen oben zu stehen".