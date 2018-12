Ribéry und Rafinha schießen FC Bayern zum Vize-Herbstmeister

Bayern übernimmt das Tore schießen

In der 61. Minute lag kurz das 1:1 durch Danny da Costa in der Luft, doch Manuell Neuer war zur Stelle und schnappte sich den Ball. Auch die Münchner gaben nicht auf. Besonders Ribéry setzte sich gekonnt in Szene. Denn auch in der 79. Minute war es sein Treffer der die Bayern erneut jubeln ließ. Der Torhunger war geweckt. Rafinha legte in der 89. Minute nach und setzte den Ball links oben ins lange Eck. Frankfurts Tormann Kevin Trapp hatte sich verschätzt und musste zum dritten Mal hinter sich greifen.