Ribéry-Rot, Mölders-Siegtor: Legendäre Augsburg-Bayern-Duelle

Die rote Karte gegen Ribéry im DFB-Pokal

Das Achtelfinale des DFB-Pokals am 18. Dezember 2012 ist von Beginn an aggressiv. Die Augsburger zeigen ein laufintensives Pressing, gehen selbstbewusst in Zweikämpfe und scheitern doch wie so oft an der Chancenverwertung.

Kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte kommt es dann zu Unruhen. Koo und Ribéry geraten aneinander. Der Augsburger langt Ribéry ins Gesicht, dessen Reaktion fällt mit einer Ohrfeige heftiger aus. Folge: Rot für Ribéry, Koo sieht Gelb. Es dauert fast zehn Minuten bis sich die Partie wieder beruhigt. Am Ende gewinnen die Bayern mit 2:0.