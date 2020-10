Reuter kritisiert "Länderspiel-Wahnsinn"

Wenige Tage vor dem Topspiel seines FCA gegen RB Leipzig sagte Reuter, diese Belastungen gingen an keinem Team spurlos vorbei, auch nicht am FC Bayern oder anderen europäischen Spitzenteams. "Das ist dann keine Frage der Qualität, sondern der körperlichen und geistigen Frische", so der Weltmeister von 1990. "Bei uns ist der Vorteil, dass wir eine lange, gute Vorbereitung hatten", betonte der Manager des aktuellen Tabellenzweiten. "Für Bayern oder Leipzig war das schwerer, da sie noch Champions League gespielt haben."

Gegen Leipzig will sein Team die guten Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen. Mit Blick auf die mögliche Tabellenführung bei einem Sieg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Live-Einblendungen in "Heute im Stadion" auf Bayern1), fügte Reuter hinzu: "Wir würden uns nicht wehren. Das übergeordnete Ziel ist es aber, die Klasse zu halten." Sollte dies frühzeitig gelingen, "sind wir gerne bereit, uns über andere Dinge zu unterhalten", erklärte er.