Rennrodlerin Geisenberger unterbricht Karriere

Viermal Gold bei Olympia, neunmal bei Weltmeisterschaften ganz oben auf dem Stockerl und sieben Gesamt-Weltcupsiege in Folge. Die Miesbacherin Natalie Geisenberger (31) ist die erfolgreichste Rennrodlerin aller Zeiten. Im kommenden Winter wird sie bei den Siegerehrungen fehlen. Sie unterbricht ihre Karriere, um ihr erstes Kind zu bekommen.

Trotz der Schwangerschaft denkt Geisenberger nicht an ein Karriereende. Im exklusiven ARD-Interview sagte sie: "Mein aktueller Plan ist, dass ich eine Saison aussetze und die nächste Saison wieder so ein bisschen reinschnuppere. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking wäre ich dann gerne wieder am Start. Lust auf dieses Abenteuer hätte ich."