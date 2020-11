Rennrodel-Präsident Josef Fendt verabschiedet sich

Seit den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer führte Fendt zunächst kommissarisch den Weltverband, im Juni 1994 wurde er dann endgültig zum Präsidenten gewählt. Die Aufnahme des Team-Wettbewerbes in das Olympische Programm seit den Winterspielen 2014 in Sotschi ist auch der Verdienst des 73-Jährigen.

Seinem Nachfolger Einars Fogelis gab Fendt auf einem Online-Kongress folgendes mit auf den Weg: "Das Rennrodeln als olympischen Sport zu erhalten, muss für die künftige FIL-Führung absolut oberste Priorität haben."

Erfolgreicher Rodler in den 1970er

In den 1970er war der Bayer selbst erfolgreicher Rennrodler. Der für den RC Berchtesgaden startende Fendt war 1970 und 1974 Weltmeister im Einsitzer. Bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck gewann er, nach einem sechsten Platz 1972 in Sapporo, die Silbermedaille.