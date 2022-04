Rennrodel-Legende Georg Hackl wird Trainer in Österreich

Demnach wechselt der dreimalige Olympiasieger zum 1. Mai zum Österreichischen Rodelverband (ÖRV). Für den BSD sei Hackls Abgang ein "Riesenverlust", sagte BSD-Vorstand Alexander Resch dem SID. Schließlich sei der 55-Jährige "das Gesicht des Rodelsports".

Hackl will neue Herausforderung

Bei dem Wechsel seien "keine Probleme mit dem Verband ausschlaggebend" gewesen, so Resch weiter. Vielmehr wolle Hackl eine neue Herausforderung annehmen. Hackl war zuletzt bei den Olympischen Spielen in Peking für die deutschen Rodler als Trainer im Einsatz und dabei mitverantwortlich für den Gewinn aller vier Goldmedaillen.

Er selbst holte in seiner Karriere drei olympische Gold- und zwei Silbermedaillen. Hinzu kommen drei Weltmeistertitel im Einsitzer. Im November 2020 war er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden.