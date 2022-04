Rennfahrer Vettel wirbt für Nachhaltigkeit: "Alles dafür geben"

Der Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel steht für Nachhaltigkeit, für Natur - und eben für Bienen. Am Mittwoch war Vettel zu Gast in München und hat zu mehr Engagement beim Thema Nachhaltigkeit aufgerufen. "Das geht uns alle etwas an", sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister. "Es liegt an uns allen, die Zukunft besser zu machen und besser zu gestalten."

Der Aston-Martin-Pilot will versuchen, mit seinen Initiativen ein paar Leute mitzunehmen. Man dürfe sich "nicht vor Veränderungen verschränken". Vettel engagiert sich unter anderem für das Projekt "BioBienenApfel", das Lebensraum für Bienen schaffen will. "Wir müssen uns alle engagieren und aktivieren", forderte der 34-Jährige. "Das Leben ist so lebenswert, und wir sollten alles dafür geben, dass es auch so bleibt."

Vettel will Lebensraum für die Insekten schaffen

Die Ausbreitung der Menschen drängt Insekten immer weiter an den Rand. Dem gilt es entgegenzusteuern. Wiesensamen verteilen, europaweit ein Zeichen setzen für den Schutz von Natur und Artenvielfalt. "Es geht ja nicht nur um die Biene, sondern gerade auch um das Verstehen, was die Biene macht und was die Biene braucht. Dabei geht es um Lebensraum", sagt er dem Bayerischen Rundfunk.

"Es gibt Platz. Und den Platz, den es gibt, den können wir alle ja zu einem gewissen Teil frei bestimmen und frei gestalten, ob es der kleine Balkone ist oder der Garten. Und ja, so kann jeder irgendwie aktiv werden und dazu beitragen, Lebensraum zu schaffen für Insekten und für auch für die Biene." Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit gehen nach Vettels Einschätzung "generell nicht schnell genug." Man müsse "alle Hebel in Bewegung setzen, um die Welt besser zu machen".

Zwiespalt zwischen Rennfahren und Umweltschutz

Vettel kennt den Zwiespalt, Rennfahrer zu sein und sich gleichzeitig für Umweltschutz einzusetzen. "Mein Job ist nicht nachhaltig. Mein Job ist nicht gut für für die Welt. Ich glaube, jeder von uns ist in der Schuld und Leute wie ich, die sehr viele Leute erreichen können, tragen eine besondere Verantwortung."

Klar passe das Rennfahren und der Naturschutz aktuell "nicht zusammen", räumte der Hesse ein. Es sei aber für die Zukunft eine der "vielen Herausforderungen, das zusammenzuführen".