Rennfahrer Abt nach Schummelei in virtuellem Rennen suspendiert

Abt lässt E-Sport-Profi fahren

Weil der Motorsport wegen des Coronavirus pausiert, messen sich Rennfahrer aus verschiedenen Ligen derzeit in virtuellen Rennserien. Abt war in der "Race at Home Challenge" aktiv, der fünfte Lauf am vergangenen Samstag (23.05.2020) fand im elektronischen Tempelhof statt, der Kemptener fuhr am Computer auf Platz drei. Nur: Er lenkte den elektronischen Boliden gar nicht selbst, am Steuer saß der österreichischen E-Sport-Profi Lorenz Hörzing.

Weil die obligatorische Videokamera auf den Fahrer während eines Interviews verdeckt war und während des Rennens ein Gegenstand das Fahrergesicht verdeckte, witterte die Konkurrenz eine Schummelei. Abt wurde überführt, disqualifiziert und zu einer Spende von 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation verdonnert.

Abt entschuldigte sich zwar und zeigte sich reuig: "Ich habe es nicht so ernst genommen, wie ich es hätte tun sollen. Ich bin mir bewusst, dass mein Vergehen einen bitteren Beigeschmack hat, aber es war nie in böser Absicht gemeint." Doch drei Tage später kannte auch sein Arbeitgeber kein Erbarmen und suspendierte Abt, dessen Formel-E-Karriere abrupt vor dem Aus steht.