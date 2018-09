Renato Sanches: Vom Fehleinkauf zum Matchwinner

Vor zwei Jahren kam Sanches, damals 18 Jahre alt, für 35 Millionen Euro von Benfica zum Rekordmeister. Der Portugiese war kurz zuvor mit der Nationalmannschaft Europameister geworden und wurde zum besten Nachwuchsspieler der EM gewählt. Doch der bei den Bayern konnte er nicht richtig Fuß fassen. Von seinen Leistungen bei der EM war er weit entfernt. Nach einer Saison wurde Sanches an Swansea City ausgeliehen. Doch auch dort erntete er nur Kritik und war nur zweite Wahl. Negativer Höhepunkt: Der Portugiese dachte, eine Werbebande sei sein Mitspieler und passte den Ball zielsicher ins Seitenaus.

Sanches nutzt seine Chance

Sanches kam zu den Bayern zurück. In den Vorbereitungsspielen setzte er erste Ausrufezeichen. Doch trotzdem wurde der Portugiese bei den ersten Pflichtspielen nicht eingesetzt, stand teilweise nicht einmal im Kader. Dann kam die Verletztenmisere des FCB, zuletzt musste Thiago passen.

Kovac ließ Sanches für den Spanier gegen Lissabon auflaufen und prompt avancierte der 21-Jährige an seiner alten, so sehr geliebten Wirkungsstätte zum Mann des Abends. Er zeigte sein bestes Spiel im Bayern-Trikot, erzielte sein erstes Champions-League-Tor und wurde im Estádio da Luz auch von den Benfica-Fans mit Applaus bedacht. "Kompliment an alle Zuschauer, die im Stadion waren, alle Portugiesen, dass sie ihren Sohn, ihr Kind so mit einem Applaus beglückwünschen. Das sieht man wirklich sehr selten", staunte der Coach.

"Das war so besonders. Ich bin so glücklich. Ich habe dieses Spiel und dieses Tor sehr genossen. Ich möchte mich bei den Fans bedanken." Renato Sanches