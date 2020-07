11.07.2020, 20:16 Uhr

Relegations-Drama: Club rettet sich in letzter Sekunde gegen FCI

Nur dank eines Last-Minute-Treffers in der Nachspielzeit bleibt der 1. FC Nürnberg in der 2. Liga: Das Tor von Fabian Schleusener bei der 1:3-Pleite gegen den FC Ingolstadt vermied den zweiten Absturz in die Drittklassigkeit nach 1996.