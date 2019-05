Der Zweitligist aus Ingolstadt entpuppte sich beim klassentieferen SV Wehen Wiesbaden nicht nur spielerisch und taktisch als die bessere Mannschaft. Die Schanzer waren anders als die Hessen auch in beiden Halbzeiten von der ersten Sekunde an hellwach, was sie zu zwei schnellen Treffern nutzten. Beide Tore erzielte der paraguayanische Stürmer Dario Lezcano - einen nach 33 Sekunden aus dem Spiel heraus und einen kurz nach der Halbzeit per Foulelfmeter. Eine noch bessere Ausgangssituation verhinderte das Gegentor durch Daniel-Kofi Kyereh in der letzten Minute der Nachspielzeit.

"Da muss man sich natürlich ärgern." FCI-Trainer Tomas Oral zum späten Gegentor

Setzt sich Ingolstadt in den beiden Duellen durch, dann bleibt alles beim Alten: Die Mannschaft von Trainer Tomas Oral spielte dann auch nächstes Jahr in der 2. Bundesliga, der SV Wehen Wiesbaden bliebe drittklassig.