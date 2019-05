Relegation: FC Ingolstadt vor der Rettung

Tomas Oral: Lieber an der Seitenlinie als am Tresen

"Es hat mir schon gefehlt, an der Seitenlinie zu stehen, denn das ist mein Leben. Das ist schon etwas anderes als hinter dem Tresen zu stehen", sagt Oral, der vor dem neuerlichen Engagement beim FCI in seinem Café in Frankfurt arbeitete. Am Tag vor dem entscheidenden Match schwärmt er nun von seinem alten und neuen Klub: "So wie ich die Mannschaft kennengelernt habe, habe ich mich richtig in sie verliebt. Das heißt, dass eine große Harmonie herrscht und ein intensives Vertrauen zwischen Spielern und Staff da ist."