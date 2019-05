Relegation: FC Ingolstadt steigt aus der 2. Bundesliga ab

Anschlusstreffer schürt nochmal Hoffnung

1:3 - das bedeutete: Die Mannschaft von Trainer Tomas Oral musste noch zwei Tore erzielen, um wieder im Vorteil zu sein und den Klassenerhalt zu schaffen. Zunächst hatte Wehen das 4:1 auf dem Fuß, doch Gökhan Gül traf nur die Latte (61.). Paulsens Anschlusstreffer per Kopf in der 68. Minute sorgte noch einmal für neue Hoffnung. Der FCI rannte nun mit aller Macht an. Doch es reichte nicht mehr. Kolke hielt zweimal stark gegen Dario Lezcano. Das war's. Der Drittligist darf den Aufstieg feiern, in Ingolstadt beginnen ab sofort die Planungen für die 3. Liga.

"Wir sind nicht heute abgestiegen." FCI-Vorstandschef Peter Jackwerth