Relegation: Der FC Ingolstadt muss ans Limit gehen

Oral von Klassenerhalt überzeugt

"The trend is your friend", heißt es. Und der Trend beim FCI ist eindeutig aufsteigend. Von den sieben Partien unter Oral gewannen die Schanzer fünf, holten noch 16 Punkte und ließen damit den MSV Duisburg und den 1. FC Magdeburg noch hinter sich. Und so geht der FCI mit großer Zuversicht in die Entscheidungsspiele gegen den SV Wehen Wiesbaden (Hinspiel: Freitag, 18.15 Uhr).

Oral sieht sein Team zwar nicht als "klaren Favoriten", er sei aber "fest davon überzeugt, dass wir sie für uns entscheiden. Allerdings nur, wenn wir an unser Limit gehen."

Im Hinspiel will Oral die Grundlage für das Rückspiel am kommenden Dienstag vor eigenem Publikum legen. "Ein gutes Ergebnis wäre, wenn wir gewinnen", sagte Oral. Für Stürmer Stefan Kutschke wäre der Klassenerhalt angesichts der Situation nach dem 27. Spieltag eine "Sensation".