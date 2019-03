Rekordtransfer fix: FC Bayern holt Hernández für 80 Millionen

"Lucas Hernández wird zum 1. Juli 2019 von Atletico Madrid zum FC Bayern München wechseln", schrieb der Verein in einer Pressemitteilung. Der 23-jährige Verteidiger erhält einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024, Atletico Madrid die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro. Der bislang teuerste Einkauf in der Bundesliga war Hernandez' Landsmann Corentin Tolisso gewesen, den die Bayern im Jahr 2017 für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon geholt hatten.

Erst OP, dann FC Bayern

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Weil bei der sportmedizinischen Untersuchung eine Schädigung des Innenbandes im rechten Knie festgestellt wurde, wird Hernández in Absprache mit Atletico noch heute operiert werden. Laut Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt werde Hernàndez aber rechtzeitig zum Saisonstart im August fit und einsatzbereit sein.