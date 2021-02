Rekordmeister schweigt: Warum hat der FCB so viele Coronafälle?

Und schon wieder der FC Bayern: Mit Benjamin Pavard meldete der Rekordmeister nun den siebten Coronafall. Selbst wenn es sich bei Gnabry wohl um einen sogenannten "falsch positiven" Test gehandelt hat, wird die Liste der positiv getesteten Fußball-Profis länger und länger. Bei aller Einzelfall-Dogmatik kommt auch der leidenschaftlichste Bayern-Fan langsam nicht mehr umhin, die Zuverlässigkeit des Hygienekonzeptes zu hinterfragen.

"Bubble" doch nicht unverwundbar?

Die Existenz einer sogenannten "Bubble" diente stets als Totschlagargument in der Diskussion um die Privilegien des Profifußballs in der Corona-Pandemie. Doch wo infizierten sich Pavard, Müller und Co., wenn sie doch die vermeintlich sicherere Blase nicht verlassen haben, engmaschig getestet wurden und auch sonst alle Hygienevorschriften beachteten? Bereits zum Fall Müller sagte Dagmar Freitag, Sportausschuss-Vorsitzende des Bundestages : "Jede Infektion zeigt, dass die Blase offensichtlich nicht unverwundbar ist."

Pavard-Fall wirft viele Fragen auf - FC Bayern schweigt

Und gerade der aktuelle Fall scheint exemplarisch für ein Phänomen im deutschen Fußball, das in Pandemie-Zeiten seinesgleichen sucht. Vor einer Woche krönte sich Pavard noch zum goldenen Torschützen beim Kontinente-Turnier in Katar. Zur Erinnerung: Am Abend vorher war Thomas Müller positiv auf das Coronavirus getestet worden und befand sich zum Zeitpunkt des Finals bereits auf dem Rückflug im Privatjet, um dann erst in Deutschland seine zweiwöchige häusliche Isolation anzutreten. Zeitgleich küsste Teamkollege Pavard medienwirksam den Weltpokal, der danach möglicherweise nicht desinfiziert wurde.