Rekord: Jordan-Sneakers für 2,2 Millionen Dollar versteigert

Michael Jordan stellt auch lange nach seiner Karriere als einer der besten Basketballer der Welt Rekorde auf - dieses Mal mit Schuhen. Die Sportschuhe, die der heute 60-Jährige im zweiten NBA-Finalspiel 1998 getragen haben soll, wurden am Dienstag in New York für 2,2 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund zwei Millionen Euro) versteigert. Dem Auktionshaus Sotheby's zufolge wurde nie zuvor ein Paar Schuhe für mehr Geld verkauft.

Der Auktionspreis liegt 700.000 Dollar über dem bisherigen Höchstbetrag für Jordan-Schuhe aus einem Spiel. Der abermalige Rekordpreis für die handsignierten Schuhe des US-Sportartikelriesen Nike bestätigt die Stellung von Jordan-Memorabilia als Top-Objekte bei Versteigerungen von getragenen Sportler-Utensilien.

Maradona-Triktot für 9,3 Millionen Dollar

Als das teuerste Sammlerstück in der Geschichte der Auktionen von in Wettkämpfen benutzten Sportler-Kleidungsstücken wechselte im vergangenen Jahr ein Trikot des Basketball-Idols für 10,1 Millionen Dollar den Besitzer. Zuvor war das Trikot von Argentiniens verstorbenem Fußball-Idol Diego Maradona durch einen Auktionserlös von 9,3 Millionen Dollar in die Rekordbücher eingegangen.

"Das Rekordergebnis dieser Auktion beweist, dass die Nachfrage nach seinen Sport-Memorabilia alle Erwartungen übertrifft und in neue Bereiche vorstößt", sagte der zuständige Sotheby's-Manager Brahm Wachter der französischen Nachrichtenagentur AFP: "Nostalgische Gefühle für eine andere Zeit haben erheblich zur Popularität von Jordans Memorabilia beigetragen. Wir haben Kunden in allen Bereichen, die sich für diesen aufstrebenden Markt interessieren."

Jordan schenkte seine Sneakers einem Balljungen

Die Erwartungen seines Hauses von einem Auktionserlös von bis zu vier Millionen Dollar blieben gleichwohl unerfüllt. In den versteigerten Schuhen hatte Jordan vor 25 Jahren im zweiten Spiel der Finalserie seiner Chicago Bulls gegen Utah Jazz 37 Punkte zum 93:88-Erfolg beigesteuert. Nach dem Spiel hatte der inzwischen 60 Jahre alte Superstar das Schuhwerk einem Balljungen geschenkt. Ob das damalige Glückskind die Schuhe nun ein Vierteljahrhundert später zu Geld machte oder bereits ein anderer Besitzer, ließ Sotheby's aus juristischen Gründen offen.

Außergewöhnliche Sneakers hatten bei Auktionen zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil hohe Preise erzielt wurden. Im Oktober 2021 beispielsweise versteigerte Sotheby's ein Paar Jordan-Sportschuhe, das der Ex-Profi in seiner ersten NBA-Saison getragen hatte, für rund 1,5 Millionen Dollar. Ein Paar von US-Rapper Kanye West bei der Grammy-Verleihung 2008 getragene Schuhe brachten 1,8 Millionen Dollar.

mit Material von dpa und sid