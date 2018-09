Reit-Weltmeisterin Simone Blum zurück in Bayern

"Unglaublich", sagte Blum nur angesichts der Gratulanten bei der Rückkehr: "Man rechnet vielleicht ein bisschen damit, weil ja schon gefragt wird: Wann kommt denn der Flieger an? Dann denkt man sich schon: Ich habe so tolle Fans und Freunde, dass da bestimmt was kommt."

Aber dass sie dann ein so großer Bahnhof erwartet? "Ich war total überwältigt, wie viele hier waren", freute sich Blum: Das ist wirklich ganz toll." Einziger Wermutstropfen bei der triumphalen Rückkehr nach Bayern: Gold-Stute Alice reist getrennt von ihrer Reiterin zurück. Erst mit dem Flieger nach Belgien, von dort geht's weiter per Transporter auf dem Landweg ins heimische Bayern.