Reit-Weltmeisterin Blum ist Sportlerin des Jahres

"Es macht mich sehr stolz, diesen Award zu gewinnen, den schon viele Top-Reiter vor mir bekommen haben", sagte die Preisträgerin. Zu den bisher ausgezeichneten deutschen Reitern gehören Meredith Michaels-Beerbaum, Michal Jung und Isabell Werth. Blum hatte im September in den USA nach fünf fehlerlosen Runden mit der Stute Alice überraschend WM-Gold im Einzel gewonnen.

"Ich glaube, davon träumen viele Reiter." Simone Blum

Blum startet bei den Munich Indoors

Die Munich Indoors haben sich zu einer Reitsport-Institution entwickelt. Zum 21. Mal finden sie in München statt. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag (22.11.) und endet am Sonntag (25.11.). Am Start in der Olympiahalle sind dabei Größen wie die Weltmeisterin Simone Blum, Max Kühner und Jessica von Bredow-Werndl.