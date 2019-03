DFB-Chef Grindel: Verhältnis zu Löw "100 Prozent intakt"

Reinhard Grindel, der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verteidigte in Blickpunkt Sport das Vorgehen von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw bei der Ausmusterung der Bayernspieler Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. "Herrn Löw war es wichtig, persönlich den Spieler seine Beweggründe zu vermitteln. Deswegen kann ich schon verstehen, dass er in dieser Art und Weise den Weg gewählt hat, weil er nicht wollte, dass etwas heraussickert", sagte der DFB-Präsident.

Löws Pressekonferenz am vergangenen Freitag habe er am Rande das FIFA-Councils in Miami verfolgt. "Ich fand das sehr überzeugend". Löw habe seine Wertschätzung gegenüber den drei Weltmeistern ausgedrückt und den Weg in die Zukunft erklärt.

Grindel räumt Kommunikationsdefizite ein

Allerdings sei ihm da auch bewusst geworden, dass die Pressekonferenz einige Tage zu spät war. "Da habe ich gedacht: Wenn wir das am Dienstag (Tag der Mitteilung, dass das Trio nicht mehr berücksichtigt wird, Anm.d.Red.) so hätten rüberbringen können, wäre die eine oder andere Debatte nicht entstanden", erklärte Grindel, der sich durchaus selbstkritisch gab und möglicherweise versäumt habe, eine schriftliche Stellungnahme herauszugeben.

Grundsätzlich sei dei Kommunikation zwischen DFB-Präsidium und Bundestrainer seit der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr viel intensiver geworden. "Wir haben ein 100 Prozent intaktes Vertrauensverhältnis", so Grindel. Er verstehe nicht, wieso dieses immer wieder infrage gestellt werde.

Grindel: "Löw hat volle sportliche Entscheidungsfreiheit"

Das DFB-Präsidium sei einig, dass Löw alle Voraussetzungen und alle Qualitäten mitbringe, um den Umbruch zu gestalten. Grindel betonte zudem, dass Löw volle Kontrolle über das sportliche Geschehen habe: "Er hat die volle Entscheidungsfreiheit in sportlichen Angelegenheiten."