Reimer und Dürr: "Politik muss vom Sport getrennt werden"

Nach 15 Jahren im Weltcup ist Slalom-Spezialistin Lena Dürr diese Saison in der Form ihres Lebens. Kürzlich belohnte sie sich für die lange harte Arbeit und stand nach 171 Weltcuprennen neben den beiden Legenden Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin auf dem Podest. "Gerade habe ich alles andere als Angst. Ich habe genau die Leichtigkeit, die ich brauche", erklärte die 30-Jährige im Interview.

Genau die hat sich Dürr letzten Sommer antrainiert. Die DSV-Fahrerin. die starken Rückhalt in ihrer Familie findet wollte es eigentlich "lockerer angehen lassen" - und fuhr plötzlich in die Weltspitze. "Man darf den Spaß am Skifahren nie verlieren", erklärte Dürr ihre plötzliche Erfolgswelle.