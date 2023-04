Rehberg und Topo: Münchner mit prominenter Hilfe im Hauptfeld

Max Rehberg und Marko Topo zählen zu den größten Tennistalenten Deutschlands. Die beiden 19-Jährigen stehen nach 2022 erneut im Hauptfeld des ATP-Turniers - der eine dank einer Wildcard, der anderer dank einer starken Qualifikation. Für beide ist das Turnier am Aumeister sozusagen ein Heimspiel.

Die Nachwuchsspieler eint nicht nur das exakt gleiche Geburtsdatum. Sondern auch in ihrer Karriere gehen sie derzeit fast im Gleichschritt: Beide stehen in den Top 500 der Welt, sind in München geboren und kennen die Turnieranlage des MTTC Iphitos gut.

Während Rehberg in Oberhaching trainiert, ist Topo ein Eigengewächs. Die Unterstützung von seinem Verein bekam Topo schon am Sonntag zu spüren. Es gab Standing Ovations, als er für eine Überraschung sorgte und nach seinem Sieg gegen den deutlich höher platzierenden Tschechen Vít Kopřiva überraschend ins Hauptfeld einzog.

Rehberg in aufstrebender Form

Für eine Überraschung will auch Max Rehberg an jenem Ort sorgen, wo er vergangenes Jahr seinen ersten großen Auftritt auf der ATP-Tournee hatte. 2022 war er - wie auch in diesem Jahr - durch eine Wildcard ins Turnier gekommen. Damals wartete in der ersten Runde mit dem Serben Miomir Kecmanovic – der Nummer 38 der Welt - kein leichtes Los. Für einen Sieg reichte es nicht, doch Rehberg ließ schon damals sein Talent durchblitzen. Doch dem starken Aufschlagspiel und der Souveränität des Serben hatte er nur phasenweise etwas entgegenzusetzen. Mit 2:6 und 3:6 schied er aus dem Turnier aus.

Kein großer Rückschlag für den Youngster, der im Anschluss ein klares Ziel ausgab: Er wolle sich in seiner ersten Profisaison in eine ATP-Platzierung zwischen 750 und 500 spielen. Ein Ziel, dass er schnell erreichte.

Im Herbst war er in aufstrebender Form. Nach seinem ersten Turniersieg beim 15.000 Dollar dotierenden Future Turnier in Forbach reist er als Nummer 596 der Weltrangliste zum ATP-Challenger in Ismaning und erreicht dort sensationell als erster deutscher Teenager seit 2019 ein Challenger-Finale. Und so schlägt Rehberg dieses Jahr in München nicht mehr als Nummer 1.068, sondern als 412. der Weltrangliste auf.

Topo: Mit Djokovic als Mentor

Auch Marko Topo spielt sich in der Weltrangliste kontinuierlich nach oben. Nach einigen Challenger-Starts erreicht der Deutsch-Serbe vergangenes Jahr nach starken Qualifikationen neben dem ATP-Turnier am Aumeister auch beim ATP-500-Turnier am Hamburger Rothenbaum das Hauptfeld. Bei beiden Turnieren war für Topo in der ersten Runde Endstation.

Doch dieses Jahr ist er um einiges an ATP-Erfahrung reicher. Ein Einzug in die zweite Runde eines ATP-Turniers wäre für Topo, der seit Juni 2022 offiziell für Deutschland startet, eine Sensation. Trainiert hat das junge Tennistalent schon mit keinem geringeren als Novac Djokovic in dessen Trainingscenter in Belgrad.

Rehberg mit Kohlschreibers Unterstützung

Auch Rehberg trainiert in Oberhaching immer wieder mit einem prominenten Sparringspartner. Ex-Tennisprofi Philipp Kohlschreiber steht dem jungen Münchner nun auch am Aumeister unterstützend zur Seite. Kohlschreiber kennt die Anlage wie kaum ein Zweiter und ist mit drei Titeln Rekordsieger in München. Schon vergangenes Jahr schwärmte er von Rehbergs Talent.

Schwere Aufgaben in der ersten Runde

Am Dienstag starten Rehberg und Topo ins Hauptfeld. Es warten keine leichten Aufgaben auf die Nummern 411 und 471 der Weltrangliste. Und wie soll es bei all den Gemeinsamkeiten zwischen den beiden anders sein trennen ihre Gegner nur zwei Plätze in der Weltrangliste.

Rehberg trifft auf Márton Fucsovics. Der Ungar hat 2018 schon einen ATP-Titel gewonnen und steht aktuell in der Top 80 der Welt. Rehbergs Alterskollege bekommt es mit Christian Garin, dem BMW Open-Sieger von 2019, zu tun.

Die Münchner Nachwuchstalente könnten mit dem Heimpublikum im Rücken für eine Überraschung sorgen. Und hat letztes Jahr nicht auch ein gewisser 19-jähriger Youngster fulminant gezeigt, wie weit es in München gehen kann? Mit Holger Rune hatte als Gesamtsieger nur die wenigsten gerechnet.