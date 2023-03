Regionalligist Unterhaching setzt Siegeszug fort

Am 29. Spieltag der Regionalliga Bayern konnte das Team von Trainer Sandro Wagner seine Siegesserie fortsetzen. Die SpVgg Unterhaching gewann auswärts bei der SpVgg Hankofen-Hailing mit 2:0 durch einen Doppelpack von Simon Skarlatidis. Damit hat die Wagner-Elf mittlerweile 66 Punkte auf dem Konto und grüßt mit sieben Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze.

Würzburger Kickers besiegen Schweinfurt

Die Würzburger Kickers bleiben mit 59 Punkten erster Verfolger der SpVgg Unterhaching. Die Mannschaft von Marco Wildersinn besiegte zu Hause im Unterfranken-Duell den 1. FC Schweinfurt 05 mit 3:1. Karimani sorgte in der 19. Minute für die Würzburger Führung, Zeller sorgte kurz vor der Pause für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Das 2:1 fiel in der 57. Minute durch Junge-Abiol, in der Nachspielzeit gelang Sané die Entscheidung. Die Schweinfurter müssen aufpassen, dass sie nicht noch in den Abstiegsstrudel geraten. Mit 34 Punkten haben sie nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem die Reserve-Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth steht.

Fürth II schlägt Illertissen mit 4:0

Die Fürther konnten sich mit einem überraschend klaren 4:0 durch die Tore von Bornschein, Baumgärtel und einem Doppelpack von Littbarski gegen den FV Illertissen durchsetzen und kommen dem rettenden Ufer immer näher.

Heimstetten unterlag bereits am Freitagabend bei Wacker Burghausen mit 0:1 und hat mit nur 20 Punkten nach wie vor die rote Laterne inne.

Kommenden Dienstag und Mittwoch stehen einige Nachholspiele auf dem Programm.