Regionalliga: Würzburger Kickers feuern Coach Martin Lanig

Martin Lanig ist nicht mehr Cheftrainer der Würzburger Kickers. Das hat der Regionalligist am Mittwoch bekannt gegeben. Als Grund für die sofortige Freistellung des 40-jährigen Ex-Bundesligaprofis nennt der Verein die "fehlenden sportlichen und allgemein bekannten Entwicklungen der Kickers nach der Winterpause".

Grund für Lanig-Aus: "Vorstellungen nicht im Einklang"

Der FC Würzburger Kickers ist aktuell Tabellenzweiter der Regionalliga Bayern. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Abstand auf Spitzenreiter 1. FC Schweinfurt bereits neun Punkte und ist nur noch rechnerisch einzuholen.

"In den Gesprächen innerhalb des Aufsichtsrats der Würzburger Kickers AG mussten wir feststellen, dass der Weg des Vereins und die strukturelle Ausrichtung nicht unisono mit den Vorstellungen von Martin im Einklang standen", erklärte sich André Herber, Vorstandsvorsitzender des FC Würzburger Kickers, in einer Pressemitteilung. Besonders in der Ausrichtung für die kommende Saison habe es unterschiedliche Ansichten gegeben.

Neumann übernimmt für die restlichen Saisonspiele

Lanig hatte den Traditionsverein im September übernommen, als Würzburg auf dem sechsten Tabellenplatz stand. Zuvor hatte der Verein sich von Markus Zschiesche getrennt, der das Meisterteam von Marco Wildersinn Anfang der Saison übernommen hatte. Für die verbleibenden vier Spiele der Saison wird Sportdirektor Sebastian Neumann - wie auch nach der Entlassung von Zschiesche - die Rolle des Interimstrainers übernehmen.