Regionalliga: SpVgg Unterhaching verteidigt Tabellenführung

Der Regionalliga-Trainer und einstige Bundesliga-Stürmer Sandro Wagner kann sich im Aufstiegskampf mit seiner SpVgg Unterhaching weiter auf den Torjäger vom Dienst verlassen. Dem Angreifer Patrick Hobsch gelang bei Viktoria Aschaffenburg im nun schon fünften Ligaspiel in Serie ein Treffer. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg am Freitagabend war der 28-Jährige in der 14. Minute per Elfmeter erfolgreich.

Die Hachinger bleiben damit die stärkste Kraft im Aufstiegsrennen und verteidigen ihre Tabellenführung nach 17 Spieltagen vor den Würzburger Kickers. Für Aschaffenburg war es das zweite Spiel ohne Sieg, die Unterfranken halten sich jedoch im Mittelfeld der Tabelle.

Hobsch zuletzt vor knapp einem Monat ohne Tor

Die SpVgg ist damit auch weiterhin das stärkste Auswärtsteam der Liga, konnte erst einmal auf fremdem Platz besiegt werden. Und knapp einen Monat liegt es mittlerweile schon zurück, dass Patrick Hobsch, Sohn des früheren Stürmers von TSV 1860 München und dem 1. FC Nürnberg Bernd Hobsch, einmal ein Regionalliga-Spiel ohne Torerfolg beendete.

Fast vergessen ist das, es brauchte damals aber auch kein Tor des Torjägers, der in der Vorsaison Regionalliga-Torschützenkönig wurde und aktuell auf Rang drei der Schützenliste liegt (ein Tor hinter Würzburgs Saliou Sané und Leonardo Vonic). Schließlich siegten seine Hachinger damals am 17. September 2:0 gegen den FC Pipinsried.