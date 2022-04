Regionalliga: SpVgg Unterhaching vergibt Sieg gegen Bayreuth

Die SpVgg Unterhaching hält das Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern spannend. Am 33. Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner gegen den souveränen Spitzenreiter SpVgg Bayreuth am Ende nur zu einem 2:2 (1:0).

Allerdings gaben die Hachinger dabei in der Schlussphase noch einen 2:0-Vorsprung aus der Hand und verpassten die Chance, den Gästen die erste Auswärtsniederlage in der laufenden Spielzeit beizubringen (13 Siege, zwei Unentschieden).

Haching gibt den Sieg noch aus der Hand

Vor 1.500 Zuschauern ging Unterhaching durch einen sehenswerten Treffer von Christoph Ehlich (23.), der mit einem Distanzschuss aus rund 25 Metern erfolgreich war, in Führung. Im zweiten Durchgang baute Patrick Hobsch (74.) per Kopf mit seinem 25. Saisontor den Vorsprung weiter aus.

Die Gäste aus Oberfranken gaben jedoch nicht auf und kamen dank des Treffers von Tim Danhof (86.) wieder heran. In der Nachspielzeit brachte dann Edwin Schwarz (90.+2, Foulelfmeter) sogar noch den Punktgewinn in trockene Tücher. Bayreuth blieb damit auch im 15. Auswärtsspiel der Saison ohne Niederlage.