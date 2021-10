Regionalliga: Schweinfurt besiegt Bayreuth im Verfolgerduell

Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 erwischte gegen Bayreuth am Samstag einen guten Tag und gewann das Verfolgungsduell überraschend deutlich mit 3:0. Kevin Fery legte in der 11. Minute mit einer unhaltbaren Ecke vor. Daniel Adlung erhöhte in der zweiten Halbzeit zum 2:0 (68.) und Amar Suljic brachte mit einer sehenswerten Eins-zu-eins-Aktion die Entscheidung zum 3:0-Auswärtssieg (84.).

Wacker Burghausen, Illertissen und Eltersdorf jubeln

In der Freitagsbegegnung in der Regionalliga Bayern konnte der SV Wacker Burghausen beim FC Memmingen mit einem 1:0 (1:0) -Sieg punkten. Der FV Illertissen behielt mit einem deutlichen 4:1 (2:1) gegen SV Heimstetten den Sieg in der Halle, gleichzeitig schickte der SC Eltersdorf die zweite Mannschaft des FC Augsburg mit einem 2:1 (1:1) nach Hause.

Der 17. Spieltag im Überblick:

Freitag (08.10.2021):

SC Eltersdorf - FC Augsburg II: 2:1 (1:1)

FV Illertissen - SV Heimstetten: 4:1 (2:1)

FC Memmingen - Wacker Burghausen: 0:3 (0:1)

Samstag(09.10.2021)