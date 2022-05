Regionalliga-Meister SpVgg Bayreuth: "Das ist schon geil"

Keine Probleme mit der Drittligalizenz

Eine wichtige Info hatte Gruber noch im Gepäck, denn bei vielen Klubs ist die 3. Liga kein Selbstläufer: In Sachen Lizenzierung ist die Spielvereinigung auf der sicheren Seite. Weder finanziell noch in Sachen Infrastruktur gibt's Probleme. "Die Stadt Bayreuth steht voll hinter uns, nur so ist Leistungssport heute noch für Vereine ohne große Mäzene darstellbar", so Gruber.