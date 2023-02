Regionalliga: FC Bayern II mit Last-Minute-Sieg im Derby

Dank eines Last Minute-Treffers von Hyunju Lee feierten die Amateure des FC Bayern einen Heimsieg gegen den Tabellenführer SpVgg Unterhaching. In der 9. Minute brachte Grant-Leon Ranos die Münchner in Führung, ehe Haching fünf Minuten später durch Manuel Stiefler (14.) ausgleichen konnte. In der Nachspielzeit gelang Lee (90.+ 2) der Siegtreffer.

Nach dem Spiel gab es viel Lob von Bayerns Trainer Holger Seitz: "Es war ein überragendes Derby. Wir haben ein tolles Spiel gesehen, die Jungs haben sich in jeden Zweikampf geworfen und mit einer Energieleistung das Tor erzwungen. Wenn man das Spiel am Ende so für sich entscheiden kann, zeigt sich schon, dass es läuft."

Würzburger Kickers spielen Unentschieden

Neben Spitzenreiter Unterhaching ließ auch der Tabellen-Zweite Würzburger Kickers Punkte liegen. Die Unterfranken kamen am gegen Türkgücü München nicht über ein 1:1 hinaus.

Trotz der Niederlage bleibt Unterhaching mit 57 Punkten Spitzenreiter, zwei Punkte dahinter liegen die Würzburger - mit 15 Punkten Vorsprung auf den Tabellen-Dritten Viktoria Aschaffenburg.